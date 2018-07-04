Обвиняемые в падении люльки на "Беларуськалии" приговорены к срокам до 4 лет

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Солигорского района вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех должностных лиц подрядных организаций, выполнявших строительные работы в ОАО "Беларуськалий", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского облсуда.

Четверо фигурантов признаны виновными в нарушении правил безопасности строительных работ и эксплуатации машин и механизмов при производстве таких работ, что повлекло по неосторожности причинение менее тяжких и тяжких телесных повреждений, смерть человека. Двум из них назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Еще двум - 3 и 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии в условиях поселения. Всех обвиняемых лишат права занимать определенные должности на срок 5 лет.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении двум фигурантам изменена на заключение под стражу. Что касается остальных, они по-прежнему находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщалось, при подъеме 26 октября 2016 года шестерых рабочих на кровлю склада №6 на территории первого рудоуправления ОАО "Беларуськалий" для выполнения строительных работ оборвался канат лебедки, который удерживал подъемный механизм. В результате его падения с 10-метровой высоты четырем работникам причинены телесные повреждения различной степени тяжести, один погиб.

Подъемный механизм, в котором находились потерпевшие, был изготовлен на предприятии-подрядчике "кустарным" способом и без проведения испытаний. Он не предназначался для перемещения людей на высоте. Кроме того, работники не имели индивидуальных средств страховки, плана работ.-0-