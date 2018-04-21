21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвиняемые в жестоком убийстве четырехлетней давности приговорены к срокам до 19 лет лишения свободы, сообщила БЕЛТА помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

Мингорсуд вынес приговор по этому уголовному делу 20 апреля. Каждый из обвиняемых - двое мужчин и женщина - признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека, совершенном группой лиц, с особой жестокостью. Одному из мужчин назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы. С учетом наказания, назначенного судом Минского района от 31 октября 2016 года, окончательно он приговорен к 18 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с конфискацией имущества.

Второму обвиняемому назначено 19 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима. Женщина приговорена к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.

Убийство было совершено в середине апреля 2014 года в Минске. По информации следователей, обвиняемые в заброшенном частном доме на улице Литературной нанесли множество ударов 47-летнему минчанину, который от полученных травм скончался на месте. Погибший был знаком с фигурантами, так как часто видел их возле пункта приема металлолома. Последний раз они встретились возле магазина, когда мужчина приобретал алкоголь. В связи с этим его пригласили на совместное застолье. Во время употребления спиртного и возник конфликт. Тело убитого спрятали в погребе дома и забросали мусором.

В апреле 2017 года была получена информация о совершенном несколько лет назад убийстве мужчины в одном из минских нежилых домов. При проверке сведений следственно-оперативная группа обнаружила его останки. Причастность обвиняемых к совершению преступления была подтверждена.

Все фигуранты этих событий ранее привлекались к уголовной ответственности.-0-