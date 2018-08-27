Обвиняемый по делу о гибели детей в недострое в Могилеве не признал вину

27 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В суде Ленинского района Могилева сегодня началось разбирательство дела о гибели двух детей в ноябре 2017 года под рухнувшей плитой в недостроенном здании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По ст. 428 Уголовного кодекса Беларуси "Служебная халатность" обвиняется Александр Терешков. Работая на различных должностях в управлении градостроительства и архитектуры горисполкома, Терешков не исполнил должным образом служебные обязанности, что привело к гибели двух несовершеннолетних детей. По мнению прокурора, обвиняемый установил факт самовольного строительства жилого дома, но проигнорировал требования законодательства и не принял необходимых мер для сноса недостроя, а затем самоустранился от контроля за разрешением этой ситуации.

Сам Александр Терешков не признал себя виновным.

Разбирательство будет продолжаться не один день, пока не будут досконально изучены и исследованы многочисленные материалы по делу, допрошены свидетели обеих сторон.

Как сообщалось, днем 1 ноября 2017 года в Могилеве под рухнувшей плитой в строящемся здании оказались зажаты двое мальчиков. Прибывшие спасатели извлекли детей. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть старшего мальчика, младший ребенок был доставлен в реанимацию. Он умер от полученных травм 13 ноября в больнице.

После трагедии по подозрению в совершении преступления был задержан 43-летний владелец недостроенного здания, в котором погибли дети. Его задержали на трое суток, а затем отпустили. Изначально в отношении могилевчанина было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Однако уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления.

По результатам предварительного расследования отмечено, что мужчина в сложившейся ситуации не мог предвидеть возможность наступления тяжких последствий в виде смерти граждан по причине аварийного состояния объекта. Официально мужчина не являлся собственником недостроенного здания, на которого в соответствии с законодательством возложена ответственность по содержанию имущества.

По заключению комиссионной строительно-технической экспертизы, причиной обрушения дома стало "длительное воздействие атмосферной влаги на строительные конструкции".

СК возбудил уголовное дело в отношении неопределенного круга должностных лиц управления архитектуры и градостроительства и иных структурных подразделений Могилевского горисполкома. В итоге следствие установило вину бывшего начальника управления градостроительства и архитектуры Могилевского горисполкома Александра Терешкова. Его действия квалифицировали как служебную халатность. Он находится под подпиской о невыезде.-0-