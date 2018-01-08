8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвиняемый по делу о гибели роупджампера вину не признает, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Заводского района Минска.

"Вину не признаю", - сказал мужчина после оглашения прокурором предъявленного обвинения.

Суд по делу о гибели роупджампера продолжится в открытом режиме Заслушав мнение сторон процесса и проанализировав мотивы заявленного ходатайства о проведении заседания в закрытом режиме, суд пришел к выводу, что оснований для него нет. В связи с этим ходатайство защиты обвиняемого отклонено, рассмотрение дела продолжится в открытом судебном заседании.

В ходе допроса обвиняемый пояснил, что в свое время окончил курсы промышленного альпинизма. Они длились один месяц, занятия были ежедневными - по несколько часов в день. Причем порядок проведения работ на высоте отрабатывался на практике.

Молодой человек посещал эти курсы с целью получения нужной квалификации, что позволило бы ему в будущем оказывать услуги с применением технологий промышленного альпинизма. Также он был заинтересован в популяризации такого вида деятельности, как организация прыжков. "Во многих европейских странах существует такое развлечение, как прыжки, только не с веревкой, а с резинкой. Хотел популяризировать это движение в Беларуси, расшевелить молодежь", - пояснил обвиняемый.

Некоторые моменты касательно технологии организации прыжков, использования того или иного снаряжения он почерпнул из общения с людьми, которые уже занимались организацией прыжков, в том числе в сопредельных странах. Кроме того, обвиняемый работает в организации, связанной с продажей альпинистского снаряжения по всей Беларуси, поэтому общался со специалистами, знал характеристики снаряжения.

Услуги по прыжкам молодой человек стал оказывать с осени 2016 года.

Суд Заводского района Минска приступил сегодня к рассмотрению уголовного дела о погибшем роупджампере. Обвиняемым по этому делу проходит индивидуальный предприниматель 1990 года рождения, которому инкриминируется причинение смерти по неосторожности.

Суд отказал защите обвиняемого в отводе судьи по делу о гибели роупджампера Таким образом, было отклонено заявление адвоката, у которого были сомнения в ее беспристрастности. "Оснований, предусмотренных для отвода судьи, не имеется", - зачитали в суде. Судебное разбирательство будет продолжено в том же составе.

Роупджампер погиб 18 июня в поселке Сосны, прыгнув с трубы котельной с высоты 70 м. Он упал на землю на глазах у очевидцев. Организатор прыжков - индивидуальный предприниматель - не зафиксировал на вытяжной трубе с тоннелем в промышленной зоне по ул. Академика Красина веревочную конструкцию и не осуществлял постоянный контроль за ее безопасной эксплуатацией. Также он не использовал дополнительные методы и средства для предотвращения наступивших негативных последствий. В результате чего 27-летний житель Солигорска погиб.

Индивидуальный предприниматель 1990 года рождения был задержан в день трагедии - 18 июня. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее он судим не был.-0-