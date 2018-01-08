8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвиняемый по делу о гибели роупджампера вину не признает, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Заводского района Минска.
"Вину не признаю", - сказал мужчина после оглашения прокурором предъявленного обвинения.
В ходе допроса обвиняемый пояснил, что в свое время окончил курсы промышленного альпинизма. Они длились один месяц, занятия были ежедневными - по несколько часов в день. Причем порядок проведения работ на высоте отрабатывался на практике.
Молодой человек посещал эти курсы с целью получения нужной квалификации, что позволило бы ему в будущем оказывать услуги с применением технологий промышленного альпинизма. Также он был заинтересован в популяризации такого вида деятельности, как организация прыжков. "Во многих европейских странах существует такое развлечение, как прыжки, только не с веревкой, а с резинкой. Хотел популяризировать это движение в Беларуси, расшевелить молодежь", - пояснил обвиняемый.
Некоторые моменты касательно технологии организации прыжков, использования того или иного снаряжения он почерпнул из общения с людьми, которые уже занимались организацией прыжков, в том числе в сопредельных странах. Кроме того, обвиняемый работает в организации, связанной с продажей альпинистского снаряжения по всей Беларуси, поэтому общался со специалистами, знал характеристики снаряжения.
Услуги по прыжкам молодой человек стал оказывать с осени 2016 года.
Суд Заводского района Минска приступил сегодня к рассмотрению уголовного дела о погибшем роупджампере. Обвиняемым по этому делу проходит индивидуальный предприниматель 1990 года рождения, которому инкриминируется причинение смерти по неосторожности.
Роупджампер погиб 18 июня в поселке Сосны, прыгнув с трубы котельной с высоты 70 м. Он упал на землю на глазах у очевидцев. Организатор прыжков - индивидуальный предприниматель - не зафиксировал на вытяжной трубе с тоннелем в промышленной зоне по ул. Академика Красина веревочную конструкцию и не осуществлял постоянный контроль за ее безопасной эксплуатацией. Также он не использовал дополнительные методы и средства для предотвращения наступивших негативных последствий. В результате чего 27-летний житель Солигорска погиб.
Индивидуальный предприниматель 1990 года рождения был задержан в день трагедии - 18 июня. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее он судим не был.-0-
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