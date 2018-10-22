Обвиняемый по делу о гибели солдата-срочника в Минске приговорен к 2,5 года "химии"

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащий 120-й отдельной механизированной бригады, который проходит обвиняемым по делу о гибели солдата-срочника в Минске, приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях поселения, передает корреспондент БЕЛТА.

Военнослужащий признан виновным в нарушении правил обращения с оружием, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Таким образом, суд согласился с тем наказанием, которое предлагала сторона обвинения во время судебных прений.

У обвиняемого есть 10 дней на обжалование приговора. Если в течение этого времени прокуратура не принесет апелляционный протест или обвиняемый не подаст апелляционную жалобу, приговор вступит в силу.

Занятия по огневой подготовке, во время которых погиб солдат-срочник, проходили 4 апреля. Обвиняемый входил в экипаж боевой машины пехоты как наводчик-оператор. Как следует из обвинения, во время учений после выполнения упражнений обвиняемый не поставил пулемет на предохранитель, не убедился, что в патроннике нет патронов, и не произвел контрольный спуск. А затем во время дальнейших упражнений по неосторожности задел рукой этот спусковой механизм и произвел одиночный выстрел. Механику-водителю, который входил в состав экипажа, были причинены смертельные ранения.

Свою вину обвиняемый признал полностью. В последнем слове молодой человек искренне сожалел о гибели друга.-0-