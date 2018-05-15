15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвиняемый в мошенничестве гражданин Беларуси экстрадирован из России, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Московским (города Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела по ч.4 ст.209 УК (мошенничество в особо крупном размере) в отношении 45-летнего мужчины. По данным следствия, он с сентября по октябрь 2009 года обманом завладел транспортными средствами и деньгами на общую сумму Br77 млн (неденоминированных). Вначале мужчина взял под расписку у своего знакомого для реализации автомобиль "Мазда" стоимостью Br13 тыс., затем обменял его на "Мерседес" с доплатой в $500. Далее фигурант взял в долг $4 тыс. у другого мужчины, предоставив в качестве залога генеральную доверенность на автомобиль "Мерседес", после чего скрылся.

"При получении сведений об осуждении в июне 2013 года данного гражданина за другие преступления в России, белорусской стороной направлено поручение об оказании правовой помощи. В рамках международного сотрудничества принято решение об экстрадиции мужчины в Беларусь для привлечения к уголовной ответственности", - проинформировала Марина Дранькова.

Обвиняемый - уроженец российского города Норильска. Он жил в Бресте и получил гражданство Беларуси. "Неоднократно привлекался к уголовной ответственности, при этом не отбыл часть наказания в виде ограничения свободы, в связи с чем был объявлен в межгосударственный розыск. В это же время в правоохранительные органы обратились с заявлениями пострадавшие от противоправных действий мужчины. В отношении него было возбуждено уголовное дело и вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. В ходе следствия автомобили возвращены предыдущим собственникам. Уголовное дело о мошенничестве прокурором направлено в суд. Сейчас оно рассматривается в суде Московского района города Минска", - рассказала Марина Дранькова.-0-