Обвиняемый в смертельном ДТП у ТЦ "Замок" полностью признает вину

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель грузовика, который наехал на группу пешеходов на регулируемом переходе около столичного ТЦ "Замок", признает вину полностью, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Центрального района Минска.
Смертельное ДТП произошло около 17.00 2 декабря 2017 года. Приближаясь к регулируемому пешеходному переходу и линии горизонтальной дорожной разметки, водитель попытался применить торможение, однако из-за неисправности тормозной системы не смог этого сделать. В это время дорогу справа налево пересекала группа пешеходов на разрешающий сигнал светофора. Из-за наезда грузовика в ДТП погибла 11-летняя девочка, ее бабушка, семилетний брат, еще два пешехода получили травмы.
В суде выяснилось, что водитель имеет права категории В, С, Е. Общий водительский стаж исчисляется с 1979 года.
Потерпевшие заявили иск о возмещении морального вреда к владельцу источника повышенной опасности - грузовика. В качестве гражданского ответчика привлечен сын обвиняемого, который работает индивидуальным предпринимателем.
Обвиняемый ранее не судим.-0-
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