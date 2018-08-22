Обвиняемый в убийстве двух братьев в Борисовском районе нанес им 50 ударов топором

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела о жестоком убийстве двух жителей деревни Новосады Борисовского района, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По данным следствия, 5 марта во время распития спиртных напитков между братьями и 25-летним местным жителем произошел словесный конфликт, причину которого обвиняемый не может вспомнить. Тогда он схватил топор и нанес обоим около 50 ударов, после чего через окно скрылся в лесу. Спустя некоторое время вернулся к себе домой, переоделся и спрятал одежду со следами преступления. Во время обысков мешок с вещами был обнаружен в сарае в дровах.

Фото УСК по Минской области

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого не изменялась.

По заключению стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина в момент совершения преступления мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-