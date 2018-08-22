Обвиняемый в убийстве двух братьев в Борисовском районе нанес им 50 ударов топором

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
22 августа 2018, Ср
+19°C
Ясно EUR 2.3649
USD 2.0426
RUB 3.0205
Главное
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото из архива Лукашенко и Путин проведут переговоры в Сочи
Президент
Какой будет Национальная стратегия устойчивого развития до 2035 года: эксперты дали рекомендации
Общество
Абитуриенты ссузов в этом году чаще выбирали медицинские и педагогические специальности
Общество
Досрочная победа! 62-ю квартиру от "Евроопт" выиграла многодетная семья из Минска!
Общество
Анфимов: вывод Оршанского района на качественно новый уровень - стратегическая цель
Регионы
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
ЕЭК обнулила ввозные пошлины на оборудование для выращивания рыбы
17:48 Экономика
В Копыле честь 1012-летия города откроют после реконструкции загс
17:43 Регионы
ТКГ договорилась о "школьном перемирии" в Донбассе с 29 августа
17:41 Политика
Роберт Дауни-мл. вернется к роли Шерлока Холмса
17:41 Калейдоскоп
Сайдик: нынешнее лето в Донбассе самое спокойное с начала конфликта
17:36 Политика
Российский концерн поставит в Беларусь РЛС "Сопка"
17:32 Общество
ЕЭК: Россия нарушила право ЕАЭС, введя запрет на поставки белорусских шампиньонов
17:25 Экономика
Новый фильм Джеймса Ганна выйдет уже этой осенью
17:21 Калейдоскоп
В Сербии ценят вклад ученых Беларуси в развитие славянских языков
17:18 Общество
Про историю создания iPhone снимут полноценный сериал
17:10 Технологии
Дженнифер Лоуренс снялась в рекламе нового аромата Christian Dior Joy
16:57 Калейдоскоп
БЖД не будет продавать билеты через интернет в ночь на 25 августа
16:50 Общество
В СЭЗ "Минск" появился еще один резидент в поддержку проекта "БЕЛДЖИ"
16:47 Регионы
О Рианне снимают документальный фильм
16:45 Калейдоскоп
Участники международной группы наркораспространителей приговорены в Минске к срокам до 20 лет
16:30 Происшествия
В Египте перевернулся микроавтобус: 6 человек погибли, 12 ранены
16:27 В мире
На подготовку школ и детсадов Гомельской области в этом году направлено в 2,5 раза больше средств
16:15 Регионы
Белорусские компании могут принять участие в модернизации энергетической инфраструктуры в Румынии
16:05 Экономика
Дэнни Бойл отказался снимать фильм про Джеймса Бонда
15:57 Калейдоскоп
Обвиняемый в убийстве двух братьев в Борисовском районе нанес им 50 ударов топором
15:55 Происшествия
Все новости
Темы
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Вступительная кампания - 2018 Вступительная кампания - 2018
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Год малой родины Год малой родины
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Обвиняемый в убийстве двух братьев в Борисовском районе нанес им 50 ударов топором

Происшествия 22.08.2018 | 15:55
Фото УСК по Минской области
Фото УСК по Минской области

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела о жестоком убийстве двух жителей деревни Новосады Борисовского района, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По данным следствия, 5 марта во время распития спиртных напитков между братьями и 25-летним местным жителем произошел словесный конфликт, причину которого обвиняемый не может вспомнить. Тогда он схватил топор и нанес обоим около 50 ударов, после чего через окно скрылся в лесу. Спустя некоторое время вернулся к себе домой, переоделся и спрятал одежду со следами преступления. Во время обысков мешок с вещами был обнаружен в сарае в дровах.

Фото УСК по Минской области
Фото УСК по Минской области

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого не изменялась.

По заключению стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина в момент совершения преступления мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-

Новости по теме
В Гродно вынесен приговор по убийству 18-летней давности
Выкопали и подожгли тело - по делу об убийстве женщины в Октябрьском районе предъявлены новые обвинения
Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Борисов, Минская область, Следственный комитет, убийство
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3649 BYN 2.363 BYN 2.37 BYN
USD
2.0426 BYN 2.042 BYN 2.045 BYN
RUB
3.0205 BYN 3.01 BYN 3.02 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Итоги вступительной кампании в ссузы
Все видео

Фотоновости

Житковичская хлебная база принимает зерно в счет госрезерва
Все фото

Инфографика

Число осужденных за наркопреступления За преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (статьи 327-332 Уголовного кодекса Беларуси), осуждены - за первое полугодие 2017 года - 1 568 человек, за первое полугодие 2018 года - 1 276 человек (на 18,6% меньше).
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко От "разноса" правительству до выборов и международной политики - Лукашенко ответил на критику в СМИ и интернете
Лукашенко поздравил с 75-й годовщиной победы в Курской битве ветеранов и жителей российского региона
Лукашенко и Путин проведут переговоры в Сочи
Политика
Наталья Кочанова Кочанова: в работе правительства не может быть мелочей
ТКГ договорилась о "школьном перемирии" в Донбассе с 29 августа
Сайдик: нынешнее лето в Донбассе самое спокойное с начала конфликта
Экономика
Фото из архива Более 30% расходов бюджета на экономику Беларуси в I полугодии пошло на сельское хозяйство
ЕЭК обнулила ввозные пошлины на оборудование для выращивания рыбы
ЕЭК: Россия нарушила право ЕАЭС, введя запрет на поставки белорусских шампиньонов
Общество
Во время пресс-конференции Абитуриенты ссузов в этом году чаще выбирали медицинские и педагогические специальности
Российский концерн поставит в Беларусь РЛС "Сопка"
В Сербии ценят вклад ученых Беларуси в развитие славянских языков
Регионы
Леонид Анфимов. Фото из архива Анфимов: вывод Оршанского района на качественно новый уровень - стратегическая цель
В Копыле честь 1012-летия города откроют после реконструкции загс
В СЭЗ "Минск" появился еще один резидент в поддержку проекта "БЕЛДЖИ"
Спорт
Футболисты БАТЭ проиграли ПСВ в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов
Чемпионат Беларуси по хоккею в экстралиге стартует 5 сентября
Мужская команда "Минск" третий раз подряд завоевала Суперкубок Беларуси по хоккею на траве
Технологии
Фото из архива "Белтелеком" с 1 сентября повысит тарифы на интернет
Про историю создания iPhone снимут полноценный сериал
"Калашников" решил воссоздать боевую машину из "Аватара"
Культура
Фото с сайта БелАЗ Фильм о БелАЗах вышел в финал фестиваля в Каннах
Атмосферу праздника в уютном армянском дворике воссоздадут на фестивале в Минске
Отборочный тур могилевского фестивального проекта "Звездочет" пройдет в Литве
В мире
Фото из архива В Молдове в ДТП с туристическим автобусом погибли три человека
В Египте перевернулся микроавтобус: 6 человек погибли, 12 ранены
Немецкие фермеры из-за засухи потеряли до 70% урожая
Калейдоскоп
Фото Pixabay На полюсах Луны обнаружена замерзшая вода
Роберт Дауни-мл. вернется к роли Шерлока Холмса
Новый фильм Джеймса Ганна выйдет уже этой осенью
Все круглые столы
Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Газета 7 дней
Справа талентаў не баіцца или Как корреспондент «7 дней» в Стражевичах мед доставала
ГБО и ГБА: неизвестное в известном
Калимэра, Афины! Калимэра, Греция!
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия