Обвиняемый в убийстве минчанин оказался причастен к совершенному в 2011 году разбою

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские следователи при расследовании убийства женщины получили данные о причастности обвиняемого к совершению разбойного нападения в 2011 году, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Следственным управлением УСК по Минску завершается расследование уголовного дела по обвинению 22-летнего жителя столицы в покушении на убийство двух женщин. Мужчина в ночь на 8 сентября 2017 года на ул. Алибегова ударил ножом 27-летнюю знакомую и ее 28-летнюю подругу. Это произошло во время ссоры при распитии спиртного. От множественных травм 27-летняя женщина скончалась на месте, ее подруге удалось убежать и позвать сторожа школы, который вызвал скорую и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Благодаря своевременной медицинской помощи женщину удалось спасти. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, полученные ею телесные повреждения отнесены к категории тяжких. Сотрудники милиции задержали подозреваемого в нападении через несколько часов. Он заключен под стражу.

Следователи проверили причастность мужчины к другим преступлениям. "По результатам исследований Госкомитета судебных экспертиз была получена информация, что обвиняемому принадлежат биологические следы, которые были обнаружены при осмотре по факту разбойного нападения на магазин по ул. Белецкого в Минске в августе 2011 года. Выяснилось, что напал на магазин молодой человек со своим одноклассником. Они похитили товар на сумму более Br69. При этом угрожали женщине-продавцу предметом, схожим с пистолетом. Лица их были закрыты, - рассказала Марина Дранькова. - Тогда милиции установить личность подозреваемых не представилось возможным".

Материалы следствия по данным обстоятельствам соединены в одном деле. Согласно показаниям фигурантов, при нападении использовался пистолет-зажигалка, а полученные деньги и сигареты они после потратили.

Мужчине предъявлено окончательное обвинение по ч. 1 ст. 14, п. 1 ч. 2 ст. 139, п. 6 ч. 2. ст. 139 (покушение на убийство двух лиц, с особой жестокостью) и ч. 2 ст. 207 (разбой, совершенный группой лиц) УК. Соучастник разбоя также заключен под стражу и ему предъявлено обвинение. Уголовное дело будет передано прокурору для направления в суд.-0-

Фото УГКСЭ по г. Минску