Обвиняемый в уклонении от уплаты налогов директор такси "Алмаз" признал вину и возместил ущерб

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвиняемый в уклонении от уплаты налогов директор такси "Алмаз" признал вину и добровольно возместил ущерб, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Управлением СК по Минску завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО "Такси Алмаз 7788" Виктора Пузикова. Руководителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере). Применена мера пресечения в виде залога. "Мужчина признал свою вину в совершенном преступлении, раскаялся, активно содействовал следствию и добровольно возместил причиненный ущерб. На стадии ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемым заявлено ходатайство об освобождении от уголовной ответственности. Уголовное дело передано прокурору", - проинформировали в СК.

Расследование установило, что в бухгалтерском учете фирмы не отражалась выручка, поступавшая от организаций-перевозчиков в виде наличных за оказанные информационно-диспетчерские услуги и услуги по сдаче в аренду автомобилей такси. Данные обстоятельства подтверждаются комплексом доказательств, которые получены в процессе работы по уголовному делу.

Как сообщалось, руководитель и фактический собственник минской службы такси Виктор Пузиков был задержан в июне 2017 года. Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и Минску.-0-