28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвиняемыми и подозреваемыми по делу Fenox Global Group проходят 19 человек, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
Следственный комитет продолжается расследование уголовного дела в отношении председателя совета директоров группы компаний Fenox Виталия Арбузова и других лиц. "В настоящее время по этому уголовному делу обвиняемыми и подозреваемыми признаны 19 человек, 5 из них заключены под стражу. Их действия квалифицированы следствием, в зависимости от роли в совершении противоправных действий, по статьям 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) Уголовного кодекса", - проинформировала Юлия Гончарова.
В Следственном комитете отмечают, что Виталий Арбузов активного участия в возмещении ущерба не принимает, что является одним из оснований применения к нему меры пресечения. "Материалами уголовного дела полностью подтверждаются факты уклонения от уплаты налогов рядом субъектов хозяйствования, подконтрольных Виталию Арбузову", - подчеркнула официальный представитель СК.
Юлия Гончарова обратила внимание, что на протяжении расследования, которое продолжается уже почти год, Следственный комитет не препятствовал нормальному функционированию предприятий группы Fenox. "Следственные действия проводились и проводятся исключительно на основании имеющихся материалов, содержащих сведения о механизме уклонения от уплаты сумм налогов, не затрагивая иные сферы деятельности субъектов хозяйствования", - добавила она.-0-
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