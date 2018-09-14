14 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Очевидцы задержали виновника пьяной аварии в Гродно, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 13 сентября в центре Гродно "Форд" врезался в притормозивший на повороте "Мерседес". Водитель первой машины повел себя неадекватно. Сначала он хотел уехать с места аварии, но не смог запустить двигатель и решил убежать.

"Его задержали прохожие. Когда на место прибыли инспекторы, нарушитель продолжал вырываться, кричал. На требования прекратить противоправные действия не реагировал, потому ему пришлось надеть наручники", - рассказали в ГАИ. У нарушителя были явные признаки алкогольного опьянения, впрочем, от освидетельствования он отказался. Кроме того, он не стал подписывать процессуальные документы.

На мужчину 1983 года рождения сотрудники ГАИ составили 5 протоколов: за повторное управление транспортным средством без прав, регистрационных документов, совершение столкновения и отказ от освидетельствования. Еще один протокол за неповиновения на него составили сотрудники отдела внутренних дел.-0-