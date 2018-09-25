Одежду и обувь на Br40 тыс. пытались незаконно реализовать в торговых точках Беларуси

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За неделю сотрудники Оперативной таможни выявили пять случаев нарушения таможенного законодательства при реализации одежды и обуви, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Таможенные органы регулярно проводят мероприятия по защите внутреннего рынка. Во время очередных специальных мероприятий, направленных на пресечение нарушений законодательства при осуществлении предпринимательской деятельности, сотрудники Оперативной таможни в пяти случаях выявили полное отсутствие необходимых документов на реализуемые товары.

Контроль осуществлялся у субъектов хозяйствования, торговые точки которых находятся в Минске, Бобруйске, Борисове, Копыле и Столбцах. Установлено, что 8 тыс. единиц товара пытались реализовать незаконно. По предварительной оценке, стоимость обуви и одежды различных наименований - около Br40 тыс.

Таможня начала административные процессы в соответствии с ч.4 ст. 12.17 КоАП Беларуси. Этой статьей предусмотрен штраф в размере до 50% стоимости товара.-0-