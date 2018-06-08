Один человек погиб, семь эвакуированы при пожаре в Чашникском районе

8 июня, Минск /корр. БЕЛТА/. Один человек погиб и семь эвакуированы при пожаре в Чашникском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.

В 04.27 7 июня поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Мира в поселке Октябрьский Чашникского района. На месте ЧП обнаружен труп хозяина 1946 года рождения, пенсионера. Работники МЧС со смежной квартиры спасли двух человек, из квартир первого этажа эвакуированы еще пять жильцов.

Причина пожара устанавливается.-0-