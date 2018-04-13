Один из руководителей Минской областной библиотеки фиктивно трудоустроил сына

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из руководителей Минской областной библиотеки имени А.С.Пушкина фиктивно устроил на работу своего сына. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Прокуратура Советского района Минска по материалам межведомственной рабочей группы подразделений по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома, Советского РУВД возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) в отношении одного из руководителей Минской областной библиотеки имени А.С.Пушкина.

В результате оперативных мероприятий было установлено, что с декабря 2013 года по декабрь 2017 года должностное лицо библиотеки, злоупотребляя служебными полномочиями, фиктивно устроило на должность рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений в библиотеку своего 37-летнего сына. В бухгалтерию предоставлялись подложные табеля учета рабочего времени, свои непосредственные обязанности мужчина не выполнял.

В итоге за указанный промежуток времени должностное лицо совершило хищение Br11,3, принадлежащих библиотеке, которые были начислены сыну как заработная плата.-0-