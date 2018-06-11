Одиннадцатилетний мальчик упал с балкона многоэтажки в Витебске

11 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске одиннадцатилетний мальчик упал с балкона многоэтажки, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Около 16.15 от очевидцев поступило сообщение, что на техническом балконе пятого этажа одной из многоэтажек по улице "Правды" висит ребенок. К моменту приезда на место специальных служб он уже лежал на козырьке подъезда. В тяжелом состоянии мальчика доставили в реанимацию, где он умер.
"УВД Витебского облисполкома напоминает, что игры на высоте могут быть смертельно опасными. Убедительная просьба ко всем родителям еще раз напомнить об этом своим детям", - подчеркнул Виталий Сапроненко.
В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа Октябрьского РОВД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-
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