Одну из пострадавших от взрыва на "Могилевдреве" перевели на лечение в Минск

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одну из пострадавших от взрыва на "Могилевдреве", который произошел вечером 25 сентября, перевели на лечение в Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.
"Рано утром после консультации и обследования одна пациентка (в крайне тяжелом состоянии) была госпитализирована в Республиканский ожоговый центр Больницы скорой медицинской помощи Минска. Сегодня планируется перевод в Минск еще нескольких пациентов", - отметили в пресс-службе.
От взрыва пострадали шесть работников. Им незамедлительно оказали медицинскую помощь. С термическими повреждениями различной степени тяжести их госпитализировали в Могилевскую больницу №1 и Могилевскую больницу скорой медицинской помощи. Ночью в Могилев прибыл для консультации главный внештатный комбустиолог Минздрава доцент кафедры пластической хирургии и комбустиологии Белорусской медицинской академии последипломного образования Алексей Часнойть.
Как сообщили ранее в Следственном комитете, по предварительным данным, 25 сентября около 18.30 в лакокрасочном цехе предприятия произошел взрыв. В результате на производственном участке случился пожар. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. На момент взрыва в производственном помещении были несколько работников.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Изымается документация предприятия, в том числе регламентирующая технику безопасности на производстве. Опрашиваются очевидцы, а также должностные лица ОАО "Могилевдрев". По результатам первоначальных мероприятий будет принято процессуальное решение.-0-
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