11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Офицер сил специальных операций погиб при прыжке с парашютом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

"В ходе проведения плановых прыжков с парашютом ввиду резкого изменения направления ветра в приземном слое у офицера сил специальных операций произошло гашение купола парашюта. В результате он получил травмы, несовместимые с жизнью", - пояснили в ведомстве.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося на месте происшествия работает комиссия Министерства обороны. Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким погибшего и окажет им всю необходимую помощь.-0-