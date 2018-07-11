11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Офицер сил специальных операций погиб при прыжке с парашютом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.
"В ходе проведения плановых прыжков с парашютом ввиду резкого изменения направления ветра в приземном слое у офицера сил специальных операций произошло гашение купола парашюта. В результате он получил травмы, несовместимые с жизнью", - пояснили в ведомстве.
Для выяснения всех обстоятельств случившегося на месте происшествия работает комиссия Министерства обороны. Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким погибшего и окажет им всю необходимую помощь.-0-
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