27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Охранник игорного клуба в Минске не впустил мужчину с $11 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на твиттер-аккаунт ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники патрульно-постовой службы милиции при патрулировании микрорайона Серебрянка увидели неопрятного мужчину в состоянии алкогольного опьянения. В РУВД выяснилось, что у него в рюкзаке $11 тыс. Он развелся с женой, она выплатила ему деньги, которые тот получил в банке, но потратить не успел. Мужчина пытался зайти в игорный клуб по проспекту Рокоссовского, но охранник его не впустил.

Правоохранители позвонили родителям задержанного и под роспись передали деньги. На мужчину составили протокол по ст.17.3 КоАП.-0-