Охрану за Коржичем в медроте выставили, чтобы он себе не навредил - показания потерпевшего

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Охрану за рядовым Александром Коржичем в медроте выставили, чтобы он себе не навредил. Это следует из показаний потерпевшего военнослужащего Олега, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Потерпевший указал, что через неделю после того, как Александра Коржича выписали из медпункта, его поместили в медроту. В этот период рядовой стал жаловаться на боли в сердце, внешне был вялым, подавленным и малообщительным. До медпункта он на здоровье не жаловался.

В медроте за Коржичем была установлена охрана. Об этом военнослужащий Олег узнал от сослуживца, который в том числе выполнял роль охранника, когда тот вернулся в распоряжение. Опираясь на его рассказы, потерпевший полагает, что охрану выставляли, чтобы Коржич себе не навредил. В то время у рядового "было какое-то странное состояние", он стал потерянным, мог остановиться во время разговора. Ранее другой потерпевший пояснял, что охрана требовалась для своевременного оказания помощи пациенту.

Что касается фактов неуставных отношений, потерпевший указал, что сержант Евгений Барановский после отбоя несколько раз заставлял роту отжиматься в противогазах. Такую команду он отдавал в том числе из-за шума после отбоя и из-за неподшитых воротничков. В первый раз одному из солдат стало плохо.

Кроме того, солдаты могли выкупать у обвиняемых телефоны. За кнопочный надо было отдать Br20, за смартфон - Br40. В обвинении говорится, что младший сержант Егор Скуратович не менее 10 раз требовал у потерпевшего военнослужащего Олега купить кофе и сигареты, когда тот отпрашивался в магазин. После встреч с родителями сержанты Евгений Барановский и Антон Вяжевич забирали половину еды.

Потерпевший также слышал, как Барановский в разговоре со Скуратовичем сообщил, что "Коржич скоро принесет деньги". Как ранее военнослужащий сообщал следователю, после этого рядового перестали привлекать к работам.

В качестве потерпевших по делу проходят 58 человек, в числе которых мать погибшего Светлана Коржич и военнослужащие. Она дала показания 9 августа, как и некоторые бывшие сослуживцы обвиняемых. Сегодня допрос продолжается.

Как сообщалось, Минский областной суд проводит разбирательство в здании суда Московского района.

Обвиняемыми по делу проходят сержант Евгений Барановский, ему вменяется совершение преступлений по ч.1,2 ст.430 УК (получение взятки и повторное получение взятки) и ч.3 ст.455 УК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия), по ч.1 ст.205 УК (кража). По делу также проходят сержант Антон Вяжевич (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК) и младший сержант Егор Скуратович (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК).-0-