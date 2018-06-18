Около 1 кг маковой соломы изъяли у неработающего жителя Витебского района

18 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. У неработающего жителя деревни Гришаны Витебского района обнаружили маковую солому. Такая информация размещена на сайте Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В деревне Гришаны Витебского района 15 июня задержан неработающий гражданин 1978 года рождения. При обыске у него обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения массой около 1 кг.

"Во время проведения экспертизы установлено, что данное вещество является опасным наркотическим средством - маковой соломой", - говорится в сообщении комитета.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Беларуси.-0-