Около 150 кг насвая изъято в Минске при задержании группы торговцев из Речицы

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Фрунзенского РУВД Минска задержали пятерых жителей Речицы за торговлю насваем. Правоохранители обнаружили и изъяли около 150 кг некурительного табака. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома.

Возраст фигурантов от 21 до 26 лет. Их задержали на съемной квартире в Минске. "В ходе осмотра квартиры и автомобиля одного из задержанных оперативники обнаружили и изъяли табак общей массой около 150 кг, 8 электронных весов, 3 респиратора. Назначена химическая экспертиза", - рассказали в ГУВД.

"В отношении задержанных составлены административные протоколы по ст. 16.10 КоАП (Незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания). Им грозит наказание в виде административного ареста", - добавили в ГУВД.

Молодые люди нигде не работали и не учились. Зарабатывали торговлей насваем на территории столицы в местах массового отдыха молодежи. Ранее некоторые из задержанных уже неоднократно привлекались к административной ответственности за такие же правонарушения.-0-