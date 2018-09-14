14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1,8 т дикорастущей конопли уничтожено в Быховском районе. Такая информация размещена на сайте УВД Могилевского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Дикорастущая конопля (1 780 кг) росла на участке в 2,8 га возле деревни Усохи Быховского района. Наркосодержащее растение уничтожено с помощью сельскохозяйственной техники. Поле обнаружили сотрудники группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, уголовного розыска (УНиПТЛ) УВД и ГАИ Быховского РОВД при проведении основного этапа специальной программы "Мак".

Правоохранители напомнили о мерах административной и уголовной ответственности в сфере незаконного оборота наркотических средств. Так, согласно ст. 16.1. КоАП посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств запрещенных к возделыванию растений либо культивирование без той же цели сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, влечет штраф до 20 базовых величин (1 БВ составляет Br24,5). В УВД подчеркнули, что во внимание не принимается, посадил ли владелец участка наркосодержащие растения или же они разрослись сами.

За посев или выращивание с целью сбыта, изготовления наркотиков предусмотрена уже уголовная ответственность. В соответствии с ч. 1 ст. 329 УК такие правонарушения наказываются штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Мероприятия спецпрограммы "Мак" в Могилевской области завершатся 15 сентября.-0-

Фото УВД Могилевского облисполкома