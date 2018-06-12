12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 3 т соломы сгорело в Дзержинском районе, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.
Пожар произошел около д. Большие Новоселки, сообщение о возгорании скирды тюкованной соломы поступило 11 июня в 18.36.
Спасатели локализовали и ликвидировали загорание, в работах задействовали три единицы техники субъекта хозяйствования. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.-0-
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