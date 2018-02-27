27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 30 человек обратились за сутки в больницы с холодовыми травмами. Об этом сообщил на пресс-конференции заведующий ожоговым отделением для взрослых Городской клинической больницы скорой помощи Минска Дмитрий Мазолевский.

"За сутки с холодовой травмой в лечебные учреждения страны обратились около 30 человек и еще до 300 - с гололедными травмами", - уточнил Дмитрий Мазолевский.

По словам медика, не все пациенты с холодовыми травмами нуждаются в стационарном лечении. "У некоторых холодовые повреждения на момент обращения совсем не выражены и не требуют никаких специфических мер - достаточно просто побеспокоиться о том, чтобы вновь не получить холодовую травму. У некоторых же травмы уже застарелые - бывает так, что наши граждане не всегда сознательно относятся к своему здоровью и поздно обращаются к медикам за помощью", - отметил Дмитрий Мазолевский.

Он также подчеркнул, что 80-90% людей, которые обратились с холодовой травмой, получили ее в состоянии алкогольного опьянения. Медик еще раз напомнил о том, что спиртное на морозе только вредит здоровью, и рассказал о том, как поступать при переохлаждении. "При холодовой травме человек сначала чувствует охлаждение в определенных частях тела, затем эти ощущения становятся болезненными. Нельзя согревать замерзшие части тела быстро, ставить ноги на батарею. Этим вы можете себе только навредить - ткани организма погибнут, потому что клетки кожи придут в норму, а приостановившееся кровообращение в конечностях - нет. Поэтому задача - восстанавливать кровоток постепенно, чтобы ткани согревались изнутри. Для этого сначала надо снять одежду, освободить обмороженное место и укутать его в теплую ткань. Также нужно поить человека теплым чаем. И не надо растирать кожу или смазывать ее какими-либо мазями", - сказал Дмитрий Мазолевский.

Если же в течение 20-30 минут человек не почувствовал облегчение, то надо вызвать скорую помощь.-0-