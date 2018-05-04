Около 300 минометных мин обнаружено на поле в Ушачском районе

4 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около 300 минометных мин обнаружены на поле в Ушачском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Мария Воробьева.

Сегодня утром при вспашке на поле возле деревни Приозерной механизатор увидел три подозрительных предмета. Всего вызванные на место происшествия саперы нашли около 300 минометных мин калибром 81 мм времен войны. Снаряды находились на двух рядом расположенных участках размером 2-3 м.

Боеприпасы вывезены в безопасное место и уничтожены.

Мария Воробьева обратила внимание всех работников агропромышленного комплекса на необходимость проявлять повышенную осторожность при обнаружении подозрительных предметов в ходе полевых работ. "Сейчас, в разгар посевной кампании, у нас ежедневно осуществляется по 2-3 выезда, связанных с нахождением боеприпасов", - подчеркнула собеседница.-0-