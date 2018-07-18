Около 600 фактов незаконной предпринимательской деятельности выявили в Гродненской области

18 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 600 фактов незаконной предпринимательской деятельности выявлено в регионе с начала года, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

За шесть месяцев органы Гродненской области дополнительно привлекли к налогообложению 588 граждан, которые осуществляли незарегистрированную предпринимательскую деятельность и деятельность без уплаты налогов.

"За осуществление деятельности без государственной регистрации в доход государства было обращено товарно-материальных ценностей и незаконно полученного дохода на сумму свыше Br21 тыс. К административной ответственности судами привлечены 12 нарушителей с наложением штрафов на Br2,8 тыс.", - рассказали в инспекции.

Почти 300 гражданам, которые впервые допустили нарушения налогового законодательства, были вручены предупреждения о недопустимости занятия предпринимательской деятельностью без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Также дополнительно предъявлен к уплате единый налог в размере более Br30 тыс.-0-