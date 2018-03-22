Около 600 г психотропов изъяли у гражданина Молдовы в Минске

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске у гражданина Молдовы изъяли около 600 г психотропов, сообщили БЕЛТА в МВД.

Правоохранители вечером 20 марта задержали в Минске гражданина Молдовы. У него на съемной квартире было обнаружено и изъято около 600 г психотропов - 447 г альфа-PVP и 148 г пара-метилэфедрона.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-