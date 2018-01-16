Около 90 преступлений в сфере госзакупок выявлено за 2017 год в Витебской области

16 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около 90 преступлений в сфере госзакупок и закупок за счет собственных средств выявлено за 2017 год в Витебской области. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник УВД Витебского облисполкома Иван Кубраков, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам начальника УВД, это наибольшее количество в разрезе всех регионов страны. При этом по линии борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями отмечается увеличение числа выявленных фактов присвоений либо растрат, злоупотреблений властью или служебными полномочиями, превышений власти или служебных полномочий, а также получений взяток.

В качестве примера Иван Кубраков привел несколько громких преступлений. Так, по материалам УБЭП КМ УВД Витебского облисполкома были возбуждены уголовные дела по ч.3,4 ст.209 (мошенничество) УК Беларуси в отношении представителей двух коммерческих структур, которые при проведении процедур закупок на протяжении 2014-2016 годов путем обмана и злоупотребления доверием вводили в заблуждение должностных лиц учреждений здравоохранения, РДТУП "Медтехника" Витебска, Могилева, Гомеля и Гродно относительно производителя, качества, способа изготовления медицинских изделий.

Кроме того, сотрудниками ОВД области проверяется информация о возможных нарушениях норм действующего законодательства, в том числе за несвоевременное и недостоверное размещение сведений о закупках и результатов процедур на официальном сайте icetrade.by. В результате в компетентные органы были направлены соответствующие материалы, по которым составлено 12 административных протоколов за нарушение ч.4 ст.11.16 (нарушение порядка использования средств бюджета, государственных внебюджетных фондов либо организации госзакупок товаров (работ, услуг)) КоАП Беларуси. Виновные лица привлечены к ответственности.-0-