Оперативная таможня предотвратила незаконный ввоз 1 тыс. л алкоголя в Беларусь

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Оперативной таможни предотвратили незаконный ввоз 1 тыс. л алкоголя из России в Беларусь. Такая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета, сообщает БЕЛТА.

Мобильная группа Оперативной таможни во время проведения в Гомельской области специального мероприятия совместно с сотрудниками Государственного пограничного комитета приостановила движение грузового транспортного средства DAF, следовавшего из России.

При осмотре содержимого полуприцепа были обнаружены беспорядочно складированные деревянные паллеты и пустые пластиковые канистры. За ними в передней части полуприцепа находились 100 коробок, в каждой из которых - по 20 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией. 2 тыс. бутылок не были промаркированы акцизными марками или специальными марками Беларуси и России.

Сопроводительные документы на товар у водителя отсутствовали. Он подтвердил, что конечным пунктом следования партии алкоголя была Беларусь.

Оперативная таможня начала административный процесс. Алкогольная продукция предварительной оценочной стоимостью около Br14 тыс. изъята.-0-