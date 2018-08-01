Оперативная таможня пресекла незаконное перемещение 18 т голубики

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Оперативной таможни пресекли незаконное перемещение 18 т голубики, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В Бегомльском районе Витебской области во время специального мероприятия остановили движение транспортного средства Scania с российскими регистрационными номерами. В грузовом отсеке находилась крупная партия свежих ягод. На товар, ввезенный из Украины, водитель транспортного средства представил документы, в которых были указаны сведения, не соответствующие действительности.

По документам получателем товара являлась белорусская фирма, расположенная в Дубровенском районе Витебской области. Однако, как выяснилось во время дальнейшей проверки, указанный получатель не ожидал поставки данного товара в свой адрес, не заказывал его и оплату за него не производил. В действительности ягоды направлялись в адрес российского субъекта хозяйствования.

Оперативная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси. Данной статьей предусмотрен штраф до 50% от стоимости незаконно перемещаемого товара. Предварительная стоимость партии голубики составила около Br23 тыс.-0-