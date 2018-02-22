22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативная таможня пресекла перемещение 20 т груш, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
При проведении в Городокском районе Витебской области специальных мероприятий мобильная группа Оперативной таможни приостановила движение транспортного средства марки DAF. Грузовой автомобиль, в полуприцепе-рефрижераторе которого находилось около 20 т свежих груш, направлялся в Россию.
Причиной задержания транспортного средства явилось отсутствие необходимых товаросопроводительных документов на перемещаемый товар, в том числе и фитосанитарного сертификата. Предварительная оценочная стоимость партии груш составила около Br70 тыс.
В соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь установлена ответственность за транспортировку товаров с нарушением предусмотренного законодательством порядка.-0-
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