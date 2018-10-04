Операция "Нелегал" в Могилевской области: выявлено 274 нарушения миграционного законодательства

4 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области во время завершающего этапа оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2018" с 17 по 25 сентября выявлено 274 факта нарушения миграционного законодательства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления по гражданству и миграции УВД облисполкома полковник милиции Сергей Крюков.

С целью эффективного проведения мероприятия управление по гражданству и миграции УВД организовало тесное взаимодействие с КГБ, транспортной милицией, приграничными управлениями федерально-миграционной службы России по Брянской и Смоленской областям. "Основным направлением операции было пресечение и выявление фактов незаконного пребывания граждан других государств на территории Беларуси, а также предупреждение правонарушений и преступлений с их стороны, - отметил Сергей Крюков. - Благодаря тесному взаимодействию, выявлено значительное количество правонарушений в области миграции: 256 нарушений въезда, выезда, 18 нарушений осуществления трудовой деятельности".

Так, в Бобруйске установлен россиянин 1987 года рождения, который, имея запрет на въезд в Беларуси до 31 декабря 2020 года, прибыл на территорию республики. Возбуждено уголовное дело по ст.371-2 УК. В этом же городе при отработке частных адресов установлен гражданин России, находящийся в межгосударственном розыске за ранее совершенное нарушение срока запрета въезда в Беларусь (ст.371-2 УК).

Выявлялись и граждане Беларуси, пригласившие иностранцев по частным делам, не обеспечившие их своевременную регистрацию и предоставившие им жилье. Правоохранителями установлена могилевчанка 1994 года рождения, которая предоставила жилое помещение для проживания гражданину Украины. Женщина привлечена к административной ответственности по ч.4 ст.23.55 КоАП и оштрафована.

В Кировске в магазине был установлен гражданин Узбекистана, который вел трудовую деятельность без соответствующего специального разрешения. За нарушение установленного порядка иностранец и должностное лицо торгового объекта привлечены к административной ответственности по ч. 1 и 4 ст.23.55 КоАП.

"Эффективный обмен информацией между службами позволил выявить девять лиц, нарушивших срок запрета въезда в страну. В результате возбуждено девять уголовных дел по ст.371-2 УК. Наказание за данное преступление предусматривает арест на срок от трех до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет", - рассказал Сергей Крюков.-0-