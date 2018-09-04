Операция "Пиренейский излом": обвиняемые в наркоторговле белорусы приговорены к 15 и 17 годам

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Гродненского района вынес приговор в отношении двух обвиняемых в незаконном обороте наркотических средств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного суда.

Фигуранты признаны виновными в участии в преступной организации, незаконном обороте наркотиков в крупном размере, а также незаконном перемещении через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств в крупном размере.

Одному обвиняемому назначено наказание в виде 17 лет, второму - 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. У них конфискуют имущество. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Как ранее сообщалось в эфире телеканала "Беларусь 1", обвиняемые были участниками белорусской преступной группы, которая специализировалась на поставках марокканского гашиша в страны ЕАЭС. Аналогичные группы были созданы и в других странах.

Гашиш с марокканских плантаций паковался в брикеты, грузился в лодки и оправлялся к берегам Испании. Дальше по двум отработанным маршрутам транзитом через страны Евросоюза - в Беларусь и Россию. Тайниками, как правило, были газовые баллоны, бензобаки автомобилей или технические полости. Под заказ наркомафии работали целые автосервисы в Восточной Европе.

Антинаркотическая операция под названием "Пиренейский излом" стала самой масштабной за десятилетие. Для разоблачения преступного сообщества была создана международная оперативно-следственная группа, в которую вошли и белорусские правоохранители. В результате были задержаны не только курьеры, но и главари международной преступной организации. Всего установлено более 60 человек.-0-