Оптовый продавец электроинструментов в Могилеве скрыл Br109 тыс. налогов

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовая милиция Минска при проверке установила, что фирма по оптовой продаже строительного электроинструмента за два года недоплатила в бюджет Br109 тыс. налогов, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.
По итогам проверки возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении 51-летнего руководителя общества с ограниченной ответственностью, осуществлявшего оптовую торговлю строительными электроинструментами в Могилеве.
Установлено, что коммерческая организация в 2016-2017 годах уклонялась от уплаты налогов - бюджет недополучил свыше Br109 тыс. Размер налогооблагаемой базы понижался за счет помещения в бухгалтерский учет фиктивных первичных документов. Их предоставляли лжепредпринимательские структуры, зарегистрированные в Минске.
В отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса. Предварительное следствие ведет отдел по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УСК по Минску.-0-
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