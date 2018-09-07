Организатор бизнеса на попрошайках из Могилева предстанет перед судом

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Могилевской области завершено расследование уголовного дела в отношении организатора бизнеса на попрошайках, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

"Установлено, что 24-летний житель областного центра с января 2017 года по апрель 2018 года, находясь на территории Минска, Гомельской, Минской и Могилевской областей занимался поиском лиц, испытывающих тяжелое материальное положение, и предлагал помощь в трудоустройстве якобы в строительной сфере. Впоследствии он перевозил потерпевших в разные города, где, применяя к ним насилие, принуждал заниматься попрошайничеством под видом инвалидов. Полученные от граждан денежные средства он присваивал себе", - рассказала Оксана Соленюк.

По ее словам, используя принудительный труд восьми человек, мужчина получил доход в размере более Br47 тыс. Когда одна из потерпевших решила уйти от обвиняемого, он под угрозой применения насилия предложил ей выкупить свободу за $1 тыс.

Проведен большой комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий. Установлены лица, которые впоследствии были признаны потерпевшими. По месту жительства обвиняемого изъяты инвалидные коляски, плакаты с призывами о помощи, банка с монетами и другие предметы.

Мера пресечения, ранее примененная к обвиняемому, остается прежней - заключение под стражу. "Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. 1, 2, 3 ч.2 ст.181, п.п. 2, 6 ч.2 ст.181-1, ч.1 ст.208 (торговля людьми, использование рабского труда, вымогательство) Уголовного кодекса Беларуси", - отметила официальный представитель УСК.-0-