Организатор шоу с жидким азотом на корпоративе в Солигорске приговорен к 2,5 года ограничения свободы

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Солигорского района вынес обвинительный приговор в отношении организатора шоу-программы с использованием жидкого азота на корпоративе в Солигорске, сообщила БЕЛТА помощник председателя Миноблсуда суда Юлия Корзун.

Обвиняемый признан виновным в оказании услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Ему назначено наказание в виде двух с половиной лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Инцидент произошел вечером 23 декабря 2017 года в солигорском кафе "Веснянка". После номера шоу-программы с использованием жидкого азота одной из участниц стало плохо. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии, ее прооперировали.

Следователи установили, что 32-летний индивидуальный предприниматель, имеющий свидетельство о разрешении на проведение торжественных мероприятий, заключил договор с руководством кафе на оказание услуги по организации шоу-программы. В одном из конкурсов он, не имея специальных познаний и навыков, а используя информацию из интернета, добавил в бокалы и рюмки участников со спиртным жидкий азот из термоса. При этом, не дозируя добавленный объем азота и не контролируя время его испарения, разрешил выпить коктейли. В результате неосторожных действий ведущего женщина получила тяжкие телесные повреждения.-0-