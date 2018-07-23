Организаторов вывоза белорусок для занятия проституцией задержали в Беларуси и Израиле

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси во взаимодействии с израильской полицией задержали организаторов секс-бизнеса, сообщили БЕЛТА в МВД.

Весной белорусские правоохранители установили, что на территории Беларуси проживает гражданин Израиля, который вербует девушек с целью их последующего вывоза в эту страну для занятия проституцией. Оперативная информация была направлена коллегам из израильской полиции, представители которой в скором времени прибыли в Минск для обсуждения дальнейших совместных действий.

Результатом стала проведенная в июле на территориях Израиля и Беларуси операция по задержанию шести причастных к организации секс-бизнеса. "В том числе 20 июля в Минске был задержан и 57-летней гражданин Израиля. Сейчас известно о пяти наших соотечественницах, вывезенных им из страны для оказания интимных услуг, - рассказал заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Дмитрий Цаюн. - У нас есть основания полагать, что для занятия проституцией задержанные привлекали не только уроженок Беларуси, но и жительниц России и Украины".

Потенциальных жертв фигурант искал в социальных сетях и на сайтах знакомств: переписывался с девушками, изучал их характеры и предлагал подходящим кандидаткам высокооплачиваемую работу за границей. Не скрывал, что придется заниматься проституцией, однако некоторую информацию недоговаривал, обманом вынуждая женщин принять положительное решение. Тех, кто давал свое согласие, он тщательно инструктировал и объяснял, как не вызвать подозрений при въезде. Билеты для белорусок приобретались в Израиле, там же шло оформление всех необходимых документов. Эту часть работы выполняли подельники мужчины. Кроме того, они отвечали за встречу и размещение прибывших, а также контролировали "режим труда" женщин и своевременную сдачу "выручки".

Следственным управлением УСК по городу Минску по материалам проверки управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома в отношении 57-летнего гражданина Израиля возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК (использование занятия проституцией другим лицом, сопряженное с вызовом за пределы государства лица для занятия проституцией). Он заключен под стражу.

Принимаются меры по отысканию имущества фигуранта, подлежащего аресту. Также органом дознания по поручению следователя проведены обыски по месту проживания и регистрации подозреваемого. В ходе расследования будет проверяться причастность мужчины к иным фактам противоправной деятельности, связанной с поиском девушек для оказания ими платных интимных услуг за пределами Беларуси.-0-