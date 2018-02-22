Организация из Полоцкого района продала за рубеж необработанную древесину на 1,5 млн евро

22 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Организация из Полоцкого района продала за рубеж необработанную древесину. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области, общая стоимость вывезенного по серым схемам сырья более 1,5 млн евро.

Заместитель начальника управления, начальник отдела идеологической, кадровой и организационно-инспекторской работы управления Андрей Лемнев рассказал, что факт осуществления незаконной предпринимательской деятельности выявлен по результатам проведенной проверки. Установлено, что субъект хозяйствования с 2014 года закупал древесину у предприятий страны и поставлял ее без какой-либо обработки в страны Балтии. В отношении должностных лиц организации финансовой милицией Витебской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.233 УК Беларуси по факту осуществления запрещенной предпринимательской деятельности. Нарушителям грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также конфискация дохода, полученного преступным путем.

Андрей Лемнев пояснил, что с 1 января 2016 года указом Президента был установлен запрет на экспорт необработанной древесины (пиловочного бревна), которая является сырьем для выработки пиломатериалов в лесопильном производстве. Цель документа - обеспечение переработки древесины и производства пиломатериалов, готовых изделий на территории республики, чтобы предприятия могли выпускать экспортно ориентированную продукцию, имеющую высокую добавленную стоимость, создавая тем самым рабочие места и уплачивая налоги на территории Беларуси.

"Контролерами Комитета государственного контроля Витебской области и финансовой милиции выявлено, что в нарушение данного запрета в 2016 году - начале 2017-го организация поставила на экспорт пиловочное бревно на сумму более 1,5 млн евро по серым схемам. Для обхода введенного запрета должностные лица организации оформляли документы о реализации на экспорт столбов деревянных, произведя заточку бревен с одной стороны, а фактически экспортировали необработанное сырье. В дальнейшем эта древесина использовалась предприятиями-покупателями стран Балтии в качестве сырья для изготовления пиломатериалов", - отметил Андрей Лемнев.

Сейчас КГК Витебской области проводит проверки в отношении иных организаций, осуществлявших аналогичную деятельность.-0-