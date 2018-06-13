13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организованная минчанином группа за 7 лет похитила более $400 тыс. со счетов иностранцев, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о хищении в особо крупном размере денег с иностранных банковских карт. Трое минчан обвиняются в неправомерном завладении чужими реквизитами и последующем их использовании в корыстных целях. Фигуранты были задержаны в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделений по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Мингорисполкома и УВД Могилевского облисполкома.

Как было установлено, 39-летний минчанин организовал группу, в которую входили 40-летний и 35-летний жители столицы, а также иные неустановленные лица. "С марта 2009-го по декабрь 2016 года участники группы с использованием компьютерной техники, реквизитов чужих банковских платежных карточек и интернет-ресурсов похитили деньги с карт-счетов на общую сумму более $400 тыс., - рассказали в Следственном комитете. - В интернет-магазины, зарегистрированные преимущественно на территории стран Западной Европы и США, предоставлялись реквизиты чужих карт для оплаты. Товары направлялись в адрес подставных лиц. Они были введены в заблуждение участниками организованной группы и занимались реализацией. Вырученные деньги переводились на подконтрольные фигурантам счета в банках и платежных системах. После деньги обналичивались в Беларуси и распределялись между участниками группы".

Противоправная деятельность не была единственным занятием и источником дохода мужчин. Например, 39-летний и 40-летний мужчины до момента задержания занимали руководящие должности в организации, которая работает в сфере информационных технологий. Во время следствия наложен арест на имущество обвиняемых: семь квартир и три автомобиля общей стоимостью Br990 тыс., деньги в размере более Br58 тыс.

Действия участников организованной группы квалифицированы следствием по ч.4 ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники). Они заключены под стражу. Материалы в отношении неустановленных участников выделены в отдельное производство. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-