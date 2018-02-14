Оружейные стволы XIX века изъяты у жителя Кобрина

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оружейные стволы производства мастерской Российской империи XIX века обнаружены и изъяты у жителя Кобрина. Такая информация размещена на официальном сайте Государственного комитета судебных экспертиз, сообщает БЕЛТА.

В ходе санкционированного осмотра в доме 53-летнего жителя Кобрина сотрудники 6-го управления по Брестской области ГУБОПиК МВД обнаружили и изъяли стволы от оружия неустановленного образца. Чтобы определить, относятся ли эти объекты к категории огнестрельного оружия, пригодны ли они для стрельбы, была назначена баллистическая экспертиза.

По заключению эксперта управления Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области, стволы двуствольного шомпольного охотничьего ружья 13-го калибра, изготовленного мастером Грязновым Алексеем Тимофеевичем в Туле Российской империи, являются составными частями гладкоствольного огнестрельного оружия и пригодны для стрельбы. Кобринский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.295 УК.

Оружейная мастерская Грязнова существовала с 1865 года и специализировалась на недорогих ружьях. Ежегодно она выпускала до 500 таких образцов.-0-