Оружейный склад в гараже борисовчанина найден во время операции "Арсенал"

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители обнаружили хранилище стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатки в гараже 57-летнего борисовчанина, сообщила БЕЛТА официальный представитель Борисовского РУВД Яна Коржавина.

Милиционеры обыскали гараж на придомовой территории местного жителя во время операции "Арсенал". Они обнаружили и изъяли 50 нарезных патронов, 19 патронов к газовому оружию, 2 газовых револьвера, 2 штык-ножа (один из них, предположительно, времен Великой Отечественной войны), охотничий нож и ручную гранату. Кроме того, у борисовчанина было изъято гладкоствольное оружие марки СВС и боеприпасы к нему.

По изъятым боеприпасам и оружию будут назначены баллистическая и взрывотехническая экспертизы.

Установлено, что 57-летний мужчина увлекался коллекционированием оружия и боеприпасов, хотя не имел соответствующей лицензии. В РУВД прокомментировали, что сбор и хранение огнестрельного, пневматического, газового, сигнального, холодного и иного оружия и боеприпасов, в том числе ради коллекционирования, правомерно только при наличии лицензии на каждый из таких предметов.-0-