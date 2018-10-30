Оружие обнаружено в доме обвиняемого в обороте наркотиков жителя Слонимского района

30 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Оружие обнаружено при обыске в доме обвиняемого в обороте наркотиков жителя Слонимского района, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Житель одной из деревень Слонимского района в августе вырастил во дворе своего дома коноплю. Вскоре он нашел покупателя, которому за Br10 продал 15 г марихуаны.

"Во время проведенного у мужчины в жилище и на территории домовладения обыска следователи и оперативные сотрудники милиции обнаружили 6,6 г марихуаны, 10,5 кг сырья для ее приготовления, а также 165 г маковой соломы. Помимо этого, в доме были обнаружены и изъяты пистолет, обрез гладкоствольного одноствольного охотничьего ружья, 97 патронов различного калибра и две банки дымного пороха общей массой свыше 680 г , - рассказал Сергей Шершеневич. - Оружие признано пригодным для стрельбы».

Слонимским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ч.2 ст.295 УК). Также следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков (ч. 2 ст. 328 УК).

Установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия. Охотником не является, наркотические средства сам не употребляет. Постоянного места работы не имеет. Цели хранения им оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ выясняются.

Расследование продолжается. Окончательная правовая оценка действиям обвиняемого будет дана по его завершении.-0-