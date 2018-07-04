Оштрафован врач, травмировавший ребенка во время операции

4 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске сегодня состоялся суд над медицинским работником, по вине которого малолетний ребенок получил ожог во время операции, сообщили БЕЛТА в Брестском областном суде.
Приговором суда обвиняемый признан виновным по ч.1 ст.162 УК (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения). Врачу назначено наказание в виде штрафа в размере 40 базовых величин в сумме Br980.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Несчастный случай произошел 21 ноября 2017 года. Во время операции ребенку 2015 года рождения врач-уролог использовал электрохирургический генератор и при этом не убедился в удалении легко воспламеняемой жидкости для обработки участка тела мальчика. Произошло возгорание этой жидкости, в результате чего ребенок получил телесные повреждения.-0-
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