Осиповичские следователи устанавливают очевидцев ДТП с четырьмя пострадавшими

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осиповичские следователи устанавливают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали четыре человека, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Осиповичский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Предварительно установлено, что 13 февраля водитель за рулем автомобиля "Ивеко" на дороге Минск-Гомель вблизи деревни Комарино не справился с управлением и столкнулся со стоявшем на проезжей части автомобилем ГАЗ. Последний принадлежал ДЭУ-73 РУП "Могилевавтодор".

У водителя и ехавшего с ним пассажира, а также рабочих ДЭУ-73, выполнявших сбор дорожных знаков в этом месте, - телесные повреждения различной степени тяжести. Они госпитализированы.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, зафиксировала следовую картину аварии. Для установления состояния водителя взяты анализы. Назначено проведение экспертиз, в том числе судебно-медицинской и автотехнической, производство которых поручено специалистам управления Госкомитета судэкспертиз по Могилевской области.

Для установления всех обстоятельств происшествия следователи просят свидетелей ДТП, а также тех, кто обладает записями видеорегистратора с места происшествия, обратиться в Осиповичский районный отдел Следственного комитета по телефонам 8 (02235) 6-02-66, 6-51-20 (с 9.00 до 18.00 часов).-0-