Основной версией гибели мужчины в минском метро следователи считают несчастный случай

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи считают несчастный случай основной версией гибели мужчины на станции метро "Купаловская", сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

"Выясняются все обстоятельства гибели мужчины. В настоящее время основной версией произошедшего рассматривается несчастный случай", - сказала Марина Дранькова.

Человек упал на пути метро станции "Купаловская" "Станция временно закрыта по решению правоохранительных органов. Поезда временно следуют без остановки", - проинформировал Андрей Дроб.

На видеозаписи с камер наблюдения видно, что мужчина упал вблизи края платформы, в результате чего оказался на путях непосредственно перед прибывавшим поездом. На перроне в тот момент было многолюдно.

49-летний житель Воложина Минской области упал на рельсы сегодня около 12.30. Проверку по факту смерти проводит Ленинский (Минска) отдел Следственного комитета. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа с участием специалистов-экспертов. Как пояснили сотрудники скорой помощи, смерть мужчины наступила до их прибытия. Для установления точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи просят очевидцев позвонить по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Минску 8 017 389 55 55.-0-