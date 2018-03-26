Основной версией гибели мужчины в минском метро следователи считают несчастный случай

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи считают несчастный случай основной версией гибели мужчины на станции метро "Купаловская", сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.
"Выясняются все обстоятельства гибели мужчины. В настоящее время основной версией произошедшего рассматривается несчастный случай", - сказала Марина Дранькова.
На видеозаписи с камер наблюдения видно, что мужчина упал вблизи края платформы, в результате чего оказался на путях непосредственно перед прибывавшим поездом. На перроне в тот момент было многолюдно.
49-летний житель Воложина Минской области упал на рельсы сегодня около 12.30. Проверку по факту смерти проводит Ленинский (Минска) отдел Следственного комитета. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа с участием специалистов-экспертов. Как пояснили сотрудники скорой помощи, смерть мужчины наступила до их прибытия. Для установления точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза.
Следователи просят очевидцев позвонить по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Минску 8 017 389 55 55.-0-
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