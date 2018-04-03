Остатки нефтепродуктов попали в реку в Жабинке

3 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинке вместе с грунтовыми водами в реку попали остатки нефтепродуктов, сообщил БЕЛТА заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Штык.

На окраине города на территории бывшей военной нефтебазы, расположенной на участке, примыкающем к старому руслу реки Мухавец, выявлено поступление на водную поверхность пятен нефтепродуктов. "Взяты пробы воды для определения степени загрязненности водного объекта. При райисполкоме создана специальная комиссия, районным отделом ЧС совместно с ЖКХ принимаются меры по предотвращению распространения этого пятна и дальнейшего поступления нефтепродуктов в реку", - отметил Сергей Штык.

Предварительное изучение показало, что остатки нефтепродуктов поступают в Мухавец вместе с грунтовыми водами. "Инцидент не имеет угрожающего последствия, гибели рыбы не зафиксировано. Вместе с тем специалистам предстоит определить участок земли, который был загрязнен нефтепродуктами, чтобы не допустить их распространения", - подчеркнул замначальника областной инспекции природоохраны.

В 2013 году в Жабинке была аналогичная ситуация. Со дна старого русла Мухавца была поднята емкость с загрязнявшими реку нефтепродуктами. Проржавевшую 200-литровую бочку вытащили на поверхность и утилизировали.-0-