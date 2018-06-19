Осуждены трое россиян, которые от имени МВД Беларуси "штрафовали" за просмотр порно

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое мужчин получили от 7 до 8 лет лишения свободы за требования от имени МВД Беларуси оплатить штрафы, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Трое неработающих граждан Российской Федерации, используя вредоносное ПО, блокировали от имени МВД компьютеры пользователей и предлагали оплатить "штраф" за якобы просмотр порнографических материалов. Пострадали более 900 человек. Расследование завершено. Судом назначено наказание от 7 до 8 лет лишения свободы", - проинформировали в Следственном комитете.

Как сообщалось, трое неработающих россиян с ноября 2015 года по февраль 2016-го от имени Министерства внутренних дел Беларуси рассылали уведомления о наложении административного взыскания в виде штрафа за якобы имевший место просмотр видеоматериалов, содержащих элементы порнографического характера. При этом они блокировали информацию, хранящуюся в компьютерной системе пользователей. Для оплаты штрафа гражданам предлагалось перевести деньги на счета абонентских номеров одного из белорусских операторов сотовой связи. Обвиняемые использовали вредоносное программное обеспечение. Их база располагалась в арендованном доме в Минском районе.-0-