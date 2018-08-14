14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. От отравления грибами в Беларуси в этом году пострадали 26 человек, сообщил сегодня журналистам врач-гигиенист отделения гигиены питания Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Юрий Горенюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"С начала года зафиксировано 23 случая отравления грибами, пострадали 26 человек, летальных случаев нет. В их числе как дети 5-6 лет, так и пожилые люди. Если говорить о регионах, то 16 отравлений приходится на Минск, в Гомельской области зафиксированы 3 случая, в Брестской - 1, Могилевской - 6. В прошлом году за аналогичный период таких случаев было в два раза больше, но сейчас стоит сухая погода и грибов практически нет. Всего по итогам 2017 года к специалистам с отравлением грибами обратились 307 человек", - сказал Юрий Горенюк.

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Причин отравлений грибами несколько: это как незнание их видового состава, так и пренебрежение основными правилами приготовления. "Собирать необходимо заведомо только съедобные грибы, которые не вызывают сомнения. Перебирать их нужно сразу после возвращения из леса, сортировкой и приготовлением должны заниматься только взрослые. Обязательно соблюдать правила приготовления условно-съедобных грибов: их необходимо минимум дважды отваривать, каждый раз не менее 50 минут, а после варки обязательно промывать проточной водой. Грибы нельзя употреблять в пищу детям до 3 лет, лицам, имеющим болезни печени и обмена веществ", - добавил он.

Собирать грибы вдоль трасс, неподалеку от промышленных предприятий, в черте города крайне нежелательно. Юрий Горенюк также посоветовал не покупать такую продукцию на стихийных рынках. При появлении первых симптомов отравления следует немедленно обращаться за медицинской помощью.-0-