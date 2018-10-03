Отец и сын из Ошмян мошенническим путем завладели пятью квартирами

3 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области изучила и направила в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере: в совершении преступления обвиняются 51-летний житель Ошмян и его 29-летний сын, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора Гродненской области Татьяна Вербель.

В 2014-2016 годах мужчины мошенническим путем завладели пятью квартирами и деньгами жителей Минска и Ошмян. "Обвиняемые знакомились с гражданами, склонными к употреблению алкоголя, имеющими задолженность по коммунальным платежам, после чего входили к ним в доверие и предлагали свои услуги по продаже квартир. В дальнейшем они заключали договоры купли-продажи, а денежные средства за отчуждаемые квартиры собственникам жилья не передавали", - рассказала Татьяна Вербель.

Перед заключением сделок потерпевшим давали небольшую сумму денег, либо вовсе рассчитывались продуктами и спиртным. Полностью рассчитаться обещали позже, однако после продажи квартир деньги их бывшие собственники не получали. Ущерб от деятельности злоумышленников превысил Br154 тыс.

Уголовное дело находилось в производстве Следственного комитета по Гродненской области. К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-